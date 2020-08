“Esse cidadão é uma desgraça para a família brasileira”, diz vereador de Manaus ao rasgar revista de Felipe Neto

⚠️ NÃO MEXA COM AS NOSSAS CRIANÇAS Denunciei na Sessão desta quarta-feira da CMM este livro que comprei na parte infantil de uma livraria. Folheando-o, me deparei com essa afronta. 🗣️🗣️Essa brincadeira perjorativa deste "youtuber" que eu, pessoalmente, tenho nojo 🤢.Nossas crianças estão em perigo nas mãos desse tal de "Felipe Neto". Tomemos cuidado.Esse livro não adiciona e nem serve para nada. Pais e responsáveis estejam atentos ao que seus filhos consomem. Deixo aqui o meu alerta ⚠️⚠️#repudio #livro #felipeneto #VereadorPresente

Posted by Fred Mota on Wednesday, August 5, 2020