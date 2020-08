Estelionatário é preso por aplicar ‘golpe do sofá’ em Manaus

Redação AM POST

Keverson Marcos Freire de Sá, de 26 anos, foi preso nesta terça-feira (04/08) pelo crime de estelionato na rua Maranhão, bairro Flores, zona centro-sul da capital.

De acordo com o delegado Mauro Soares, titular do 12° Distrito Integrado de Polícia (DIP), as investigações iniciaram após um homem, de 58 anos, denunciar que havia solicitado a reforma de um sofá e que pagou R$ 500 como entrada pelo serviço, mas depois de um mês, o infrator parou de se comunicar, momento em que percebeu ter sido enganado.

Ainda segundo Soares, a equipe de investigação, após identificar Keverson, empreendeu inúmeras diligências no intuito de localizá-lo para prestar depoimento sobre as acusações.

Conforme o delegado, quando a equipe de investigação conseguiu localizar Keverson, ele estava aplicando o mesmo golpe contra outra vítima, uma mulher de 29 anos.

“O indivíduo sempre fornecia um recibo com CPF e nome incompleto com o intuito de dificultar a identificação dele. Foi verificado, ainda, que ele já era procurado, desde 2019, pelo 15º e 23º DIPs pelo mesmo golpe”, comentou Soares.

O delegado informou, também, que denúncias podem ser feitas por meio do disque-denúncia do 12° DIP: (92) 99962-4480.

Keverson foi autuado pelo crime de estelionato e após os procedimentos cabíveis na unidade policial, ele será encaminhado para a Central de Recebimento e Triagem (CRT) para audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.