Estrangeiros são presos com grande quantia em dinheiro e veículos irregulares em Tabatinga

Redação AM POST

Equipe do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) fez a detenção, na madrugada de terça-feira (18/08), durante a Operação Hórus, de dois estrangeiros (de 20 e 32 anos) suspeitos de lavagem de dinheiro. A ação ocorreu na rua Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro, no município de Tabatinga, distante 1106 quilômetros de Manaus.

Os policiais, em patrulhamento ostensivo nas vias de Tabatinga, avistaram duas pessoas em atitude suspeita. Ao fazer a abordagem, notaram que ambos apresentavam bastante nervosismo. No momento da revista pessoal, foram verificadas, com a permissão do proprietário, mensagens de WhatsApp no celular de um dos indivíduos, após o aparelho começar a tocar. As mensagens referiam-se a trocas de informações sobre suposta compra de armamento pesado de uso restrito das Forças Armadas.

Ao serem questionados onde residiam, eles apontaram o local. Os policiais foram até a residência e autorizados pela proprietária, entraram e realizaram buscas. Em um dos compartimentos da casa, foi encontrada uma quantia alta em dinheiro. Também foram identificados dois aparelhos celulares e na área externa, veículos sem documentação.

Os homens não quiseram falar sobre as procedências do dinheiro e dos veículos. A ação resultou na apreensão de R$ 161.339; um veículo modelo sonata, sem placa identificada; duas motocicletas sem placa e chassi identificados; e dois aparelhos celulares.

Diante da materialidade, ambos foram conduzidos à Delegacia da Polícia Federal para os procedimentos cabíveis.