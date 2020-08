“Ex-senadora que foi expurgada da política pelo povo do AM”, diz Eduardo Bolsonaro em briga virtual com Vanessa Grazziotin

Redação AM POST

A ex-senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB- AM) disse o que quis e ouviu o que não quis após atacar no Twitter o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL- SP) em postagem de homenagem ao Dia dos Pais dos pais com o presidente Jair Bolsonaro.

O deputado postou foto com o presidente e disse ter orgulho de trabalhar junto com seu pai e ter tido bons exemplo dentro de casa. A comunista ironizou e questionou o post: “Aprendeu direitinho, a fazer rachadinhas né, meu filho?”, disse.

“Curiosa essa resposta, pois não existe denúncia alguma de corrupção contra mim ou meu pai. Já com a ex-senadora, que foi expurgada da política pelo povo do Amazonas (não reeleita), denunciada por caixa 2 e também caixa 3. Olhe-se no espelho antes de atacar gente honesta”, rebateu Eduardo usando manchetes que acusam a ex-senadora de corrupção.

“Não há denúncia de corrupção contra você e seu pai? Como assim? Sol não se tapa com peneira logo logo a casa cai! Já eu, sou mais uma vítima das calúnias que vocês usaram para fazer o golpe, enganar o povo e chegar ao poder. Não há mentira que dure para sempre, o tempo é o senhor da razão”, disse Grazziotin em tréplica.