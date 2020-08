Familiares de adolescente assasinada na Holanda fazem protesto em Manaus

Redação AM POST

Cerca se 50 familiares da adolescente Alice Albuquerque, de 15 anos, que foi assassinada a facadas por uma colega na Holanda, realizaram um protesto nesse domingo (16) pedindo a liberação para ser sepultado no cemitério de Manaus. O ato foi realizado no Largo São Sebastião, no Centro da capital.

De acordo com um um parente, eles pedem ajuda das autoridades do Amazonas para trazer o corpo que já foi liberado pela Holanda para ser sepultado aqui, no entanto, ainda falta a liberação do Itamarati.

Vários cartazes e fotos foram utilizados durante o ato além de muita comoção.

Entenda o caso

O crime foi cometido por uma adolescente de 16 anos, com quem Alice estudava, que contou com a ajuda da mãe e de duas irmãs maiores de idade. A infratora teria planejado o assassinato após levar um fora da vítima, por quem se apaixonou e não foi correspondida.

A jovem amazonense foi até a casa da colega após ser chamada por mensagem e ao chegar no local foi surpreendida pela mãe da adolescente que a trancou dentro de um quarto junto com a infratora e as duas irmãs maiores de idade, que iniciaram uma sessão de espancamentos. Em seguida a colega de classe pegou uma faca e desferiu 5 golpes no pescoço de Alice.