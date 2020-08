Feriados e pontos facultativos serão suspensos em Manaus para retomada da economia

Redação AM POST

O prefeito de Manaus, Arthur Neto (PSDB), decretou a suspensão dos feriados e pontos facultativos por 12 meses na capital com o objetivo de estabilizar a economia que foi brutalmente afetada em decorrência a pandemia do novo coronavírus. A medida foi publicada no Diário Oficial do Município, na edição de sexta-feira (21).

O retorno das aulas e serviços não essenciais tem mostrado que a capital amazonense tem tomando medidas avançadas para recuperação já que houve redução no número de contágios e óbitos da devido a covid-19. Quase todas as atividades estavam suspensas desde março.

Confira os feriados suspensos após a revogação do estado de calamidade pública:

Terça-feira de Carnaval e a quarta-feira de cinzas até às 12 (doze) horas: Lei n° 448, de 11-11-1998;

5 de setembro: feriado municipal em que se comemora a elevação do Amazonas à categoria de Província, declarado no art. 437, inc. I, da Lei Orgânica do Município de Manaus;

24 de outubro: feriado municipal em que se comemora a elevação de Manaus à categoria de Cidade, declarado no art. 437, inc. Il da Lei Orgânica do Município de Manaus;

28 de outubro: ponto facultativo em comemoração ao Dia do Servidor Público Municipal;

20 de novembro: feriado municipal em homenagem ao Dia Nacional da Consciência Negra, instituído pela Lei Promulgada nº 188, de 14 de junho de 2007;

8 de dezembro: feriado municipal religioso em comemoração ao Dia de Nossa Senhora da Conceição, Padroeira da Cidade de Manaus, instituído pela Lei n° 496, de 5 de outubro de 1999.

Leia na íntegra: