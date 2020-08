Ferramentas para tradutores: Por que usá-las?

É impossível, até para os falantes nativos de uma língua terem conhecimento sobre todas as palavras de seu vocabulário. Isso torna-se ainda mais difícil ao se tratar de nossa segunda língua ou quando um documento necessita de conhecimento técnico específico como, por exemplo, uma tradução médica. Por isso, o tradutor profissional deve se apoiar em bons dicionários, gramáticas e ferramentas que possam auxiliá-lo a entregar o melhor trabalho.

Por que não usar aplicativos de tradução online?

Os programas online, disponibilizados em sites tais como o Google Tradutor não possuem tradução fiel ao original por dois principais motivos: Inserção de dados é feita com base nas buscas e sugestões dos usuário, não é 100% fiel ao idioma pois o usuário pode não saber a melhor tradução para determinada sentença por não possuir o domínio do idioma. Estes aplicativos também traduzem as palavras de forma literal, sem levar em consideração nenhum contexto que possa atender à uma tradução profissional.

O que são os aplicativos de tradução?

Existem disponíveis diversos programas profissionais que irão auxiliar o tradutor por serem bem mais completos que as ferramentas de tradução automatizada conforme citamos acima.

Estes programas são chamadas de CAT (Computer-Assistance Translation) tools, ou Programas de Apoio à tradução(PAT). De acordo com Danilo Nogueira e Vera Maria Conti Nogueira em seu artigo “Por Que usar Programas de apoio à tradução?” para a UFSC: “essas ferramentas não traduzem, mas ajudam o tradutor a fazer um trabalho melhor de modo mais confortável (…)Além de ajudar o tradutor a manter uniformidade, evitar os saltos e tratar dos nomes e números corretamente, essas ferramentas também criam corpora bilíngues automaticamente.”.

Quais são as CAT Tools mais utilizadas por tradutores?

Também conhecidas como “memória de tradução”, essas ferramentas irão memorizar segmentos de texto traduzidos previamente, facilitando assim o trabalho do tradutor, mantendo a fidelidade de tradução em relação ao contexto de expressões ou vocábulos presentes no texto de origem.

SDL Trados Studio, OmegaT e Wordfast estão entre as CATs Tools mais utilizadas no mundo por tradutores. O Omega T é uma ferramenta gratuita e bastante completa. O Wordfast, por sua vez, apesar de possuir algumas versões pagas também disponibiliza online gratuitamente o Wordfast Anywhere.

Dicionários e glossários

Como falamos no início deste artigo, o tradutor não só pode como deve ter em mãos as melhores ferramentas para qualificar sua tradução. Dicionários de idiomas, gramáticas e glossários(quando se trata de traduções sobre temas específicos) são fundamentais neste processo. Neste sentido, a Universidade de Cambridge disponibiliza em sua página o Tradutor de Cambridge um dos melhores dicionários online voltados para o tradutor. Também é possível adquirir versões pagas de livros e outros dicionários. Sendo assim, não tenha medo de fazer bom uso de ferramentas que irão elevar a excelência do seu trabalho.