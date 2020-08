Filho de Naldo Benny é preso por porte de drogas durante gravação de clipe

O filho do cantor Naldo Benny, Pablo Jorge, foi preso nesta quinta-feira (6), no Rio de Janeiro. A polícia encontrou drogas com o funkeiro, que foi levado para a 21ª Delegacia Policial, em Bonsucesso, na Zona Norte da cidade.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, Pablo estava gravando um clipe quando a polícia chegou no local e realizou uma abordagem.

– Não sei o que aconteceu direito. Estava gravando para uma rádio. Pode ser que ele estava usando drogas ou alguém da equipe. Ainda não sei – disse Naldo ao jornal.

Pablo Jorge tem 23 anos e é o filho mais velho de Naldo Benny com a ex-empresária Branka Silva.