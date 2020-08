Fiscais ficam próximos ao Terminal 1 para tirar dúvida de passageiros sobre paradas provisórias

Redação AM POST

No primeiro dia de interdição do Terminal de Integração 1, na avenida Constantino Nery, nesta quarta-feira, 19/8, a Prefeitura de Manaus colocou fiscais do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), para orientar os usuários de transporte urbano sobre as mudanças provisórias nos pontos de paradas. A equipe recomendou aos passageiros para que eles compareçam à sede do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) para adquirir gratuitamente o Cartão Cidadão e fazer a integração no sistema de transporte em qualquer outra parada de ônibus.

O chefe da Divisão de Fiscalização de Transporte do IMMU, Jonas Oliveira de Moura, acompanhou as ações e explicou quais foram as principais dúvidas dos usuários de transporte. “Por ser o primeiro dia de mudanças, os passageiros ainda têm dúvidas e querem saber, principalmente, onde os linhas estão parando. Os fiscais estão aqui para passar todas as orientações necessárias. Ressaltamos também sobre a necessidade de obter o Cartão Cidadão. Explicamos que no prédio aqui perto (na sede do Sinetram) é possível tirar esse cartão, sem nenhum custo”, explicou. Jonas Moura frisou ainda que os fiscais permanecerão nos pontos de ônibus próximos ao terminal o tempo que for necessário para orientar os passageiros.



Os usuários do transporte coletivo que fazem transferência entre ônibus dentro do T1, têm novas opções de embarque e desembarque. Os novos pontos de ônibus estão sinalizados com placas, para indicar quais linhas passam naquele local (mapa anexo).



Um ponto de parada está instalado na avenida Constantino Nery, no sentido bairro-Centro, antes da entrada do terminal. Nesse local irão parar as linhas 011, 100, 116, 125, 202, 204, 206, 210, 225, 300, 306, 307, 317, 318, 356, 357, 407, 430, 444, 448, 456, 500, 541, 560, 623, 640 e 652. Essa parada de ônibus atende apenas as linhas que vão para a praça da Saudade e oito linhas que se deslocam até o centro histórico. As demais linhas de ônibus, no sentido bairro-Centro, atendem as paradas de ônibus seletivas após o Terminal 1.



No sentido Centro-bairro, estão instalados dois pontos de parada na rua Ferreira Pena, sendo uma logo depois da rua Silva Ramos (próximo ao Equipol) onde irão parar as linhas: 101, 111, 119, 120,121, 124, 126, 127, 208, 211, 216, 219, 221, 301, 302, 305, 319, 320, 321, 325, 330, 449, 454, 455 e 540.



Um segundo ponto de parada do sentido Centro-bairro, também na rua Ferreira Pena, foi instalado antes da rua Japurá, que atenderá as linhas: 011, 100, 116, 125, 202, 204, 206, 210, 225, 300, 306, 307, 317, 318, 356, 357, 407, 430, 444, 448, 456, 500, 541, 560, 623, 640 e 652.



Para fazer a integração nas novas paradas de ônibus, os passageiros devem utilizar o Cartão Cidadão – modalidade de pagamento de tarifa por meio de cartão carregado com créditos comprados, antecipadamente, pelo passageiro.



Para obter a primeira via do Cartão Cidadão, grátis, o usuário deve fazer um cadastro, sem necessidade de agendamento. Basta apresentar identidade e CPF, de segunda a sexta, de 8h às 17h, nos terminais de integração dos bairros Cachoeirinha (T2), Cidade Nova (T3), Jorge Teixeira (T4), São José (T5) e na sede do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram), na avenida Constantino Nery (ao lado do T1).



Depois de obter o cartão, o usuário pode comprar os créditos ou fazer a recarga em 250 pontos da cidade. Para saber os endereços acesse o site www.sinetram.com.br.



Obras



A obra conta com mais de 30 servidores e se concentra no desmonte da estrutura metálica e demolição total da parte em alvenaria seguindo ritmo intenso, conforme determinação do prefeito Arthur Virgílio Neto.



“Iniciamos as obras de infraestrutura do T1, a primeira etapa e a desmontagem da estrutura metálica e simultaneamente outras equipes trabalham na demolição da alvenaria. Estamos empenhados em concluir a obra até dezembro deste ano”, afirmou o secretário municipal de Infraestrutura (Seminf), Kelton Aguiar.

