Flagrante: jovem que tentou comprar iPhone com comprovante de depósito falso é preso em Manaus

Redação AM POST

Sávio Soares Rol, de 24 anos, foi preso em flagrante nesta sexta-feira (31) por crime de estelionato. Segundo policiais civis da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd), sob coordenação do delegado Aldeney Goes, a prisão ocorreu em via pública, nas proximidades de um shopping center, no bairro Adrianópolis, zona centro-sul da capital.

Segundo o titular, Aldeney Goes, o infrator teria negociado um aparelho celular de marca iPhone, com uma pessoa de 24 anos, por meio de um aplicativo de compra e venda no final da noite de quinta-feira (30) e ao receber o produto, o infrator entregou um comprovante de depósito bancário falso como pagamento e ao perceber que era falso, a vítima acionou a Especializada. Diante disso, os policiais foram em diligências em vários pontos da cidade, até que encontraram o jovem no local já citado.

“O infrator já foi indiciado e até preso em flagrante pelo mesmo crime outras vezes. Além disso, possui cerca de 20 Boletins de Ocorrência (BOs) registrados em seu nome, onde ele é acusado de praticar estelionato. Na posse dele, foi encontrado um veículo modelo Prisma, cor preta, o qual foi apreendido, tendo em vista que está relacionado a ocorrências policiais associadas a crimes contra o patrimônio”, explicou Goes.

Procedimentos

O infrator foi autuado pelo crime de estelionato. Ao término dos procedimentos, ele seguirá para audiência de custódia na Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde permanecerá à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria.