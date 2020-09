Força Tática detém quadrilha e impede assalto na zona sul

A equipe estava em patrulhamento pela avenida quando avistou um veículo em frente ao banco, com dois indivíduos em atitude suspeita. A Força Tática abordou a dupla e com os homens, encontrou um revólver calibre 38. Ao serem questionados, eles contaram que fariam um assalto a um funcionário de uma loja de material de construção, que estaria com um determinado valor em dinheiro.

A dupla ainda indicou o envolvimento de um homem, que atua como flanelinha em frente ao banco, juntamente com uma mulher. Ambos tinham a função de identificar e acionar os demais membros. Na ação, além da arma de fogo, foram apreendidas quatro munições intactas, três aparelhos celulares, dois cordões e um veículo modelo HB20 branco.

Foi dada voz de prisão aos envolvidos, que foram conduzidos ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis ao fato. Na delegacia, também foi constatado que dois envolvidos já têm passagem pela polícia pelo crime de roubo.

*Com informações da Assessoria de Imprensa