Frota de lanchas blindadas para combate ao tráfico de drogas será ampliada no AM, anuncia governador

Redação AM POST

Parte de um pacote de investimentos do governador Wilson Lima na segurança pública, a entrega da Base Fluvial Arpão deve intensificar operações policiais nos rios do Amazonas a partir dos próximos dias. Sediada em Coari (a 363 quilômetros de Manaus), a nova estrutura desencadeará ações ostensivas em toda a região do rio Solimões e será ponto de parada obrigatório para todas as embarcações.

A Base Arpão é um investimento do governo estadual e vai funcionar em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), que participa da iniciativa com o envio de reforços da Força Nacional e vai custear diárias e passagens dos agentes. Para o governador Wilson Lima, o projeto inédito representa uma resposta contundente ao crime organizado.

“Oitenta por cento dos crimes que acontecem na capital têm relação com o tráfico de drogas, e é por isso que é necessário que a gente combata de forma muito firme, além do narcotráfico, também a pirataria, a exploração do meio ambiente de forma ilegal, enfim, outros ilícitos que acabam acontecendo por conta da extensão dos nossos rios e das nossas florestas”, afirmou o governador.

Além da Base, o governo estadual já empregou R$ 7,6 milhões para montar outra estrutura inédita: a criação da frota de lanchas policiais blindadas. As três primeiras embarcações do tipo, entregues este ano, foram adquiridas pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), por meio do Prodecap. Outras duas embarcações serão recebidas pela SSP em 2020, um agora em agosto e a outra em outubro.

“As forças (de segurança) separadas não conseguem atingir o objetivo que a sociedade precisa. Essa união de esforços, com o apoio logístico do Governo Federal, através do Ministério da Justiça, será fundamental para que todos os barcos, da canoa ao transatlântico, que venham a passar no Médio Solimões, sejam inspecionados por essas forças e que nós possamos dar um basta nessa questão do narcotráfico”, salienta o secretário de segurança, coronel Louismar Bonates.

A Base Arpão é o primeiro dos quatro pontos de policiamento e controle que o Governo do Estado planeja implantar nas calhas do Solimões e rio Negro. A estrutura vai abrigar efetivos da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Federal e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), além de médicos, dentistas e enfermeiros. A embarcação será um dos pontos de apoio do Programa Nacional de Segurança nas Fronteiras e Divisas (Vigia) no Amazonas.