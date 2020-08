FVS-AM afirma que 105 professores estão infectados com Covid-19

Redação AM POST

A Fundação de Vigilância em Saúde (FVS) informou que 105 professores da rede estadual de ensino em Manaus, estão infectados com o novo coronavírus (Covid-19) e permanecem em isolamento social.

Esses dados foram registrados até a última segunda-feira (24). Em linhas gerais, o número equivale a 9% do total de testes feitos: 1,136 mil. Os dados foram divulgados pela presidente da FVS, Rosemary Pinto, em audiência pública sobre o retorno das aulas no Amazonas, durante a tarde dessa terça-feira (25), na Comissão de Educação da Assembleia legislativa do Estado do Amazonas (Aleam).

A FVS-AM está realizando os exames pelas notificações do sistema Sasi e pelos testes rápidos no Sambódromo e na Escola de Enfermagem da Universidade Estadual do Amazonas (UEA).

Pelo sistema Sasi, a fundação recebeu 127 notificações, mas desses processou apenas 72 amostras de teste PCR, que identifica o vírus ativo. Um professor ainda estava com a doença no período de transmissão.

Pelos testes rápidos, a FVS contabiliza 1.064. Desses, 342 professores testaram positivos, 104 deles apresentaram anticorpos IGM, que são produzidos no 10º dia de sintomas do vírus, ou seja, estão com vírus ativo. Outros 238 apresentaram anticorpos IGG, que são produzidos semanas após os sintomas do vírus, estão fora do período de transmissão.

Os professores que contraíram o vírus mas não transmitem mais a doença, estão em isolamento por sete dias e os que estão com vírus ativo ficam em isolamento por 14 dias.

A FVS recomenda que todos os profissionais que testaram positivo e estão com vírus ativo procurem uma unidade de saúde. Outros 28.864 profissionais ainda devem fazer testes no Estado.