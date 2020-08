FVS-AM descarta surto da Covid-19 em escola da Seduc

Ao todo, 72 profissionais da escola José Bernardino Lindoso fizeram testes rápidos. Desses, 22 testaram positivo (30%), sendo 13 com IgG confirmados, indicando que são pessoas que já tiveram contato com o vírus em meses anteriores e podem ser consideradas fora do período de transmissão. Nove testes apresentaram IgM positivo, que demonstra anticorpos de infecção recente.

Os resultados da testagem na escola seguem a média verificada no trabalho de investigação feito pela FVS-AM e, portanto, considerados dentro do esperado.

Balanço parcial

Até o último dia 24 de agosto, a FVS-AM já realizou testes em 1.064 profissionais de educação de Manaus, no posto instalado no Sambódromo. Desse total, 722 testaram negativo para Covid-19, o equivalente a 68% do total.

Entre os 342 que testaram positivo, 238 (70%) apresentaram IgG positivo, considerados fora do período de transmissão. Outros 104 profissionais testaram IgM positivo e foram encaminhados para o atendimento médico.

Nos dois casos, o trabalho de vigilância da FVS-AM recomenda o isolamento pelo período de 14 dias para que toda a comunidade escolar se sinta segura dentro das escolas. Os profissionais que compõem grupos de risco também permanecem em casa.

“A pessoa que tem o IgG é provável que ela tenha tido contato com o vírus em outro período, nos meses anteriores provavelmente. O anticorpo IgM é mais jovem, de contato mais recente”, destacou a enfermeira Evelin Campelo, do Centro Estratégico de Vigilância em Saúde da FVS-AM.

Também conforme o protocolo de segurança estabelecido para o retorno das aulas presenciais do Ensino Médio na rede estadual, desenvolvido pela FVS-AM e pela Secretaria de Estado de Educação e Desporto (Seduc), as escolas passam por sanitização antes de serem novamente ocupadas pela comunidade escolar.

Vigilância ativa

Paralelo à testagem dos professores, a FVS-AM também coordena o Programa de Vigilância Ativa nas Escolas, que é feito por meio do Aplicativo Sasi e permite notificação imediata de casos suspeitos dentro da escola.

Até o último dia 24 de agosto, a FVS-AM recebeu 127 notificações de casos suspeitos de Covid-19. Desses, 72 tiveram material coletado para realização de exames por RT-PCR, que detecta a presença do vírus na fase ativa, sendo que 71 testaram negativo para a doença.

A FVS-AM realizou a investigação epidemiológica para identificar a possível origem da contaminação do profissional que foi testado positivo no exame RT-PCR. No levantamento, foi constatado que a pessoa teve contato com um caso positivo de Covid-19 na família, sendo descartada contaminação no âmbito escolar.

No trabalho de visita domiciliar a profissionais com notificação de caso suspeito, a FVS-AM não localizou dez deles em suas residências, indicando descumprimento da recomendação de isolamento social.

A professora da rede estadual de ensino, Maria Mirlei, é uma das profissionais notificadas pelo Vigilância Ativa. Nesta quarta-feira (26/08), a equipe da FVS-AM foi à sua residência para realizar o exame. “Eu acho muito importante (a testagem) porque pelo menos a gente vai ter uma comprovação, se realmente a gente está contaminado ou não, e o melhor disso é esse atendimento vir na casa, de não ter que se deslocar para outro local para fazer o exame. A equipe toda foi muito boa, fez o exame direitinho, me orientou bem e eu estou muito agradecida”, afirmou.

*Com informações da Assessoria de Imprensa