Gerente do banco Santander é feita refém por criminosos armados em Manaus

Redação AM POST

Cerca de cinco criminosos, não identificados e fortemente armados, invadiram e fizeram uma gerente refém por volta das 7h, na manhã desta segunda-feira (3), na agência bancária Santander que fica localizada na avenida Noel Nutels, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

De acordo com a vítima, os meliantes estavam escondidos no telhado da agência bancária e logo que ela chegou foi feita refém sob a mira de um revólver e obrigada a entrar no estabelecimento com eles. Na ocasião, eles pegaram os coletes e armas dos seguranças além de subtrair o pertences dos funcionários.

Um dos meliantes ficou no carro da gerente, modelo HB20, cor verde e placa PHI – 6486, para realizar a fuga da quadrilha

e quando algumas viaturas passaram, ele ficou com medo e fugiu com os outros suspeitos.

A polícia conseguiu recuperar o veículo que foi abandonado mas os criminosos conseguiram fugir apenas com o notebook da refém.

O caso está sendo investigado.