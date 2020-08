Gilmar é o campeão de pedidos de impeachment; Toffoli vem em 2º lugar

Impeachment no STF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, é o principal alvo de pedidos de impeachment protocolados no Senado Federal desde 2015, de acordo com informações da agência Fiquem Sabendo.

Segundo dados obtidos via Lei de Acesso à Informação, das 56 petições registradas nos últimos cinco anos, 18 são contra Gilmar Mendes.

Em segundo lugar, Dias Toffoli, o ainda atual presidente do STF, com 16 pedidos de impeachment.

De acordo com levantamento da agência Fiquem Sabendo, em terceiro lugar no ranking, tem ministro Ricardo Lewandowski, com dez pedidos de impeachment.

Ranking dos ministros com mais pedidos de impeachment no STF:

• 1º lugar: Gilmar Mendes, com 56 pedidos

• 2º lugar: Dias Toffoli, com 16 pedidos

• 3º lugar: Ricardo Lewandowski, com 10 pedidos