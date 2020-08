Globo manda telespectadores ficarem em casa, mas retoma gravações de novelas

Redação AM POST

As equipes de “Amor de mãe” e “Salve-se quem puder” pisam nos Estúdios Globo pela primeira vez nesta segunda-feira (10) após cinco meses de pausa forçada devido a pandemia do novo coronavírus (Covid-19). A Rede Globo defende discurso do “fique em casa” e critica diariamente as medidas de flexibilização do isolamento pelo Brasil.

Os trabalhos de teledramaturgia estavam paralisados desde março por causa da pandemia do novo coronavírus. Apesar da volta das gravações as atrações só voltam ao ar em 2021.

A Rede Globo divulgou nota dizendo que um protocolo rígido será criado para o retorno aos trabalhos. Mesmo diante desse posicionamento, o discurso da emissora, especialmente em seus telejornais, segue crítico a outros setores que tentam retomar seus trabalhos ao redor do país.

“Criamos um rígido protocolo de segurança que abrange todas as etapas de produção. As recomendações vão de cuidados na pré-produção à atuação nos sets de gravação, incluindo logísticas de transporte, alimentação e regras para fornecedores, entre outras, tendo sempre como prioridade a segurança e a saúde dos nossos profissionais”, diz trecho da nota.

*Com informações da Agência Folhapress e Pleno News