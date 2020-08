Globo se pronuncia após vazamento de vídeo em que Emilly relata agressão no BBB17

Redação AM POST

Depois do vazamento de um vídeo que ganhou destaque em redes sociais nesta quinta-feira (27) a Rede Globo se pronunciou por meio de nota sobre agressão na edição 17 do Big Brother Brasil.

Nas imagens Emilly Araújo, vencedora do BBB 17, conversa com uma advogada e um médico, na ocasião em que teria sofrido agressões de seu então namorado na casa, Marcos Harter.

“A Globo tem rígidas medidas de segurança da informação constantemente revistas. No caso específico dessas imagens, em cumprimento a uma determinação judicial, elas foram entregues às autoridades competentes na ação movida pelo ex-participante do BBB, Marcos Harter, contra a Globo”, informou a emissora em comunicado.

O advogado da ex-BBB, Paulo Victor Lima, classificou como “campanha vexatória” a divulgação do vídeo no qual sua cliente aparece, em 2017, relatando as agressões que sofreu do médico Marcos Harter durante a 17ª edição do reality show. Ele garante que irá à Justiça contra o médico.