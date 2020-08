Governo do Amazonas atinge primeiro lugar no Índice de Transparência da Covid-19 da Open Knowledge Brasil

Redação AM POST

O Governo do Amazonas manteve a classificação ‘Alto’ e alcançou o primeiro lugar, entre os demais estados brasileiros, na avaliação do Índice de Transparência da Covid-19 divulgado pela organização não governamental (ONG) Open Knowledge Brasil (OKBR) no início da noite desta sexta-feira (21). Em uma escala de zero a 100, o Amazonas saltou três pontos e atingiu a pontuação máxima em nível de transparência.

O ranking mostra o Amazonas empatado com os estados do Espírito Santo e Rondônia. O resultado divulgado nesta sexta-feira, abrange avaliação realizada entre os dias 6 e 19 de agosto. O ranking tem o objetivo de avaliar a qualidade dos dados e informações relacionados à pandemia do novo coronavírus que são publicados pela União e pelos estados brasileiros por meio dos portais oficiais.

No caso do Amazonas, a OKBR analisa os seguintes endereços:www.fvs.am.gov.br/transparenciacovid19; www.saude.am.gov.br/painel/corona/; coronavirus.amazonas.am.gov.br/; www.saude.am.gov.br/noticias.php; e

twitter.com/AmazonasGoverno.

Todas as informações contidas nesses portais também podem ser encontradas no Portal da Transparência (www.transparencia.am.gov.br/covid-19/).

Conforme a OKBR, nesta rodada de avaliação, a organização verificou melhorias na disponibilização das informações em relação ao Amazonas com destaque para o item ‘Microdados’, no qual o estado alcançou a pontuação máxima, o que, segundo os avaliadores, impulsionou o resultado do ranking, atingindo os 100 pontos na escala.

De acordo com o site da OKBR, a publicação de uma base de Microdados detalhada atende aos padrões internacionais, permitindo o desenvolvimento de análises, comparações e projeções mais precisas, complexas e informativas.

A avaliação e os boletins semanais podem ser acessados no site www.transparenciacovid19.ok.org.br.

Segundo o controlador-geral do Estado, Otávio Gomes, os trabalhos atendem às determinações do governador Wilson Lima quanto à implementação de melhorias constantes nas ferramentas de divulgação da transparência do Estado. Para isso, o controlador explica que há um trabalho conjunto que além da CGE, conta com a atuação da Secretaria de Estado de Saúde (Susam), da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS) e da empresa Processamento de Dados do Amazonas (Prodam).

“O avanço nos resultados da transparência mostra o esforço que o Governo do Estado concentra na busca de ferramentas que gerem a melhor apresentação dos dados epidemiológicos relacionados ao novo coronavírus no Amazonas. Continuaremos trabalhando para garantir a transparência das informações ao cidadão amazonense”, disse.

Critérios para avaliação:

Conteúdo: São considerados itens como idade, sexo e hospitalização dos pacientes confirmados, além de dados sobre a infraestrutura de saúde, como ocupação de leitos, testes disponíveis e aplicados.

Granularidade: Avalia se os casos estão disponíveis de forma individual e anonimizada; além do grau de detalhamento sobre a localização (por município ou bairro, por exemplo).

Formato: Consideram-se pontos positivos a publicação de painéis analíticos, planilhas em formato editável e navegação simples.