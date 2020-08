Governo rebate crítica de Moro no Twitter

Redação AM POST

O ex-ministro da Justiça Sergio Moro, postou crítica ao governo federal no dia em que o Brasil ultrapassou 100 mil mortos pela Covid-19 e o Palácio do Planalto reagiu, nas redes sociais.

“Para um governo, muito mais do que palavras bonitas, a melhor forma de mostrar que se importa é trabalhando”, publicou a SecomVC no Twitter, conta oficial da Secretaria de Comunicação Especial da Presidência da República.

“Não podemos nos conformar, nem apenas dizer #CemMilEdaí. São mais de 100 mil mortos; 100 mil famílias que perderam entes para a Covid. Que a ciência nos aponte caminhos e que a fé nos dê esperança”, havia escrito Moro no Twitter. O ex-ministro fez referência a uma declaração de Bolsonaro do fim de abril, quando o presidente disse “e daí?” ao ser questionado sobre os mortos da pandemia.

Ao responder a Moro, a equipe da Presidência também afirma que entregou 13,3 milhões de testes. Desta cifra, no entanto, apenas cerca de 5,3 milhões são do tipo RT-PCR, tido como “padrão-ouro” para diagnóstico. A promessa do ministério é entregar mais de 24 milhões de exames desta linha, mas como mostrou o Estadão, mais de 9,8 milhões estavam encalhados no Ministério da Saúde no fim de julho.

*Com informações do Estadão Conteúdo