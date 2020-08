Grupo é preso por tráfico de drogas no bairro Tarumã

Redação AM POST

Nesta segunda-feira (03/08), por volta das 14h45, a equipe de policiais civis do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), sob coordenação do delegado Paulo Mavignier, diretor do departamento, prendeu, em flagrante, Alzarliel Vasques Moraiare, 27, conhecido como “Alex”; Wendes Falcão de Menezes, 33; Lucivaldo Ribeiro do Nascimento, 30; e Hebert Robert de Oliveira Costa, 20, pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. A prisão ocorreu na casa de “Alex”, no Conjunto Cidadão 10, bairro Tarumã, zona oeste da capital.

Segundo o delegado Paulo Mavignier, após receberem denúncias anônimas, informando que “Alex” comercializava entorpecentes naquela região e os escondia em outras residências, as autoridades policiais resolveram montar campana em frente à casa do indivíduo, por volta das 13h. Percebendo a movimentação, por volta das 14h15, os policiais resolveram abordar um homem que confirmou ser o “Alex” e, em seguida, fizeram uma revista no imóvel, encontrando assim material entorpecente.

“Enquanto os policiais realizavam as diligências na residência do homem, chegou ao local um carro no qual estavam dois indivíduos, Wendes e Lucivaldo, e imediatamente foi solicitado para que eles saíssem do veículo para que o mesmo passasse por revista. Nesse momento, foi encontrada no interior do veículo uma grande quantidade de drogas”, explicou Mavignier.

Ainda segundo o delegado, os homens relataram que estavam levando o material ilícito para Alzarliel, entretanto, foram interceptados pelos policiais. Em companhia da equipe, eles se deslocaram para a primeira casa onde eram guardadas as drogas, e no local encontraram material ilícito, além de cinco balanças de precisão.

“Após isso, os policiais se deslocaram para a segunda casa, onde foram encontrados três tabletes de droga, porções e várias trouxinhas, que estavam sob responsabilidade de Hebert, que confirmou guardar o material entorpecente para ‘Alex’. Na última residência, foi encontrada uma prensa. Diante dos fatos apresentados, representamos pela prisão em flagrante dos envolvidos”, detalhou a autoridade policial.

Ao todo, foram apreendidos aproximadamente 10 quilos de drogas, novecentas trouxinhas, entre elas de maconha e cocaína, cinco balanças de precisão e uma prensa hidráulica.

Os homens foram autuados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ao término dos procedimentos, eles serão encaminhados à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde passarão pela audiência de custódia.