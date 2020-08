Gusttavo Lima elogia Bolsonaro em live: “Você tirou 10”

Neste domingo (2), o cantor Gusttavo Lima promoveu mais um show live e, junto com artistas convidados, aproveitou a oportunidade para parabenizar o presidente Jair Bolsonaro.

Durante a programação, ele, a dupla Matheus e Kauan e Cuiabano Lima falaram sobre a conclusão de parte da obra de Transposição do São Francisco na região Nordeste.

– Tem muita gente que fica com medo de falar. Parabéns, Bolsonaro, você tirou 10! Levou água a milhões de pessoas. Começar uma obra é fácil, agora terminar é difícil – afirmou Gusttavo Lima.

O colega sertanejo continuou, declarando que a ação do presidente “ajudou muita gente” e que é preciso elogiar quando o governante faz coisas certas.

O trecho da live foi divulgado pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), e pelo senador Flávio Bolsonaro e rapidamente viralizou na internet.

Mais de 6,5 milhões de pessoas serão beneficiadas com água de qualidade com a transposição do Rio São Francisco.

O projeto vai levar água para 220 cidades do CE, PB e RN.