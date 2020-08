Homem com submetralhadora e drogas é preso em Manaus

Redação AM POST

Policiais militares da Força Tática detiveram, na noite desta quinta-feira (20/08), um homem de 32 anos por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, no bairro Colônia Terra Nova, zona norte da capital. Com ele, os policiais apreenderam uma submetralhadora calibre 9mm, um revólver calibre 38, três munições calibre 9mm, 19 munições calibre 38, intactas, cinco tabletes de supostamente maconha tipo skunk, uma balança de precisão, um veículo modelo Fiat Argo e a quantia de R$ 2.456,00 em espécie.

Os policiais faziam patrulhamento tático pelo bairro quando receberam denúncia via linha direta, por volta das 18h30, informando que um indivíduo na rua Carará, em um veículo Fiat Argo, estaria fortemente armado e distribuindo drogas pelo bairro. Ao chegar ao local informado, a equipe visualizou o veículo e realizou aproximação e abordagem.

Durante revista pessoal e no interior do veículo, os policiais encontraram um tablete de possivelmente skunk e um revólver calibre 38, que estavam escondidos sob o banco do passageiro. Indagado, o infrator informou que guardava outras porções de droga em sua residência, localizada na mesma rua. Durante as buscas no local, os policiais encontraram o restante do material apreendido.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito, que foi conduzido ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.

* Com informações da Assessoria de Imprensa