Homem com tornozeleira eletrônica é morto a tiros na frente do filho na Compensa

Redação AM POST

Um homem, identificado como Denilson Gama da Silva, de 38 anos, foi assassinado a tiros enquanto brincava de papagaio com o filho de oito anos, neste domingo (30), em frente a residência dele, na rua Chuveirinho, bairro Tarumã, zona Oeste de Manaus.

De acordo com a polícia, uma dupla de criminosos chegou em uma motocicleta e logo efetuou os disparos contra Denilson. Um dos pistoleiros ainda se aproximou da vítima para atirar em sua cabeça, mas com a gritaria dos familiares ele desistiu e fugiu com o comparsa.

Denilson estava sob uso de tornozeleira eletrônica quando foi morto e fazia cerca de 90 dias que ele havia saído da prisão, pelo crime de tráfico de drogas.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML), fez a remoção do corpo e a polícia investiga o caso.