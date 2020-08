Homem condenado por estuprar criança é preso em Manaus

Redação AM POST

Policiais civis do 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), sob coordenação do delegado César Rufino, titular da unidade policial, e com o apoio da 2ª Seccional norte, cumpriram, nesta segunda-feira (24/08), por volta das 9h30, mandado de prisão por sentença condenatória de um homem de 29 anos, pelo crime de estupro de vulnerável. A ação ocorreu no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus.

Segundo o delegado César Rufino, o crime aconteceu no ano de 2016. Na época, a vítima tinha oito anos de idade e o caso tramitou em segredo de Justiça. “Nossas equipes constataram que havia um mandado em aberto, em nome do autor. Foi quando iniciamos todo um trabalho de investigação com o objetivo de localizá-lo. Finalizamos a busca, nesta segunda, com a prisão do indivíduo”, explicou Rufino.

A ordem judicial, em nome do autor, foi expedida no dia 13 de agosto deste ano, pela juíza Patrícia Chacon de Oliveira Loureiro, da 1ª Vara Especializada em Crime Contra a Dignidade Sexual de Criança e Adolescente.

Após os procedimentos cabíveis, o autor será encaminhado para a Central de Recebimento e Triagem (CRT) e ficará à disposição da Justiça.