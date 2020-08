Homem de 47 anos é preso em flagrante com três adolescentes em quarto de motel

Redação AM POST

Um homem identificado como Robson Paulo da Silva, de 47 anos, foi preso em flagrante, na noite deste sábado (8), com três adolescentes de 12, 14 e 15 anos (duas do sexo feminino e um masculino) em um quarto de motel localizado na na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

De acordo com policiais militares do do 7º Batalhão da Polícia Militar (BPM) pelo menos, dois dos adolescentes são irmãos. Não foi informado como os menores conheceram Robson.

Ainda segundo os PMS os quatro foram encontrados ainda vestidos no quarto. Robson foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Alcântara (74ª DP) e foi autuado por crime contra o Estatuto da Criança e do Adolescente.

*Com informações de O Dia