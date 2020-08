Homem é preso após agredir a irmã, a filha e ameaçar a mãe em Manaus

Redação AM POST

Um homem de 48 anos, foi preso acusado de agredir a irmã de 38 anos, a filha de 20 anos e ameaçar a própria mãe. O caso aconteceu nesta quarta-feira (5), no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com a polícia, informações apontam que o acusado estava sob efeito de bebida alcoólica e também era usuário de drogas. Na ocasião, ele estava alterado e quebrou janelas, cadeiras além de agredir a filha com socos no rosto a irmã no braço e ameaçar a mãe.

O homem foi encaminhado a Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM), para os procedimentos cabíveis.