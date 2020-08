Homem é preso após arremessar pacote com drogas e celulares em presídio do Amazonas

Redação AM POST

Um homem, de identidade preservada, foi preso após remessar um pacote com entorpecentes e celulares na madrugada do último sábado (15), para o pátio da Unidade Prisional do município de Humaitá (distante a 700 quilômetros de Manaus).

Conforme informações repassadas pela polícia, durante um patrulhamento, o acusado foi flagrado com um comparsa próximo a uma motoclicleta Honda Biz 125, cor cinza, abandonada na rua atrás da unidade. Ao perceber a chegada da polícia, eles tentaram fugir e apenas um foi capturado.

O pacote apreendido tinha cinco porções supostamente de maconha, pesando 246 gramas, uma porção de substância entorpecente supostamente cocaína, pesando seis gramas, três telefones celulares, quatro carregadores de celular, cinco cabos USB e um carretel com barbante.

O suspeito confessou o crime e foi detido por tráfico de drogas.