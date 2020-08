Homem é preso após matar soldado do Exército Brasileiro com pedaço de madeira no Amazonas

Redação AM POST

Ezequiel da Silva Braga, de 18 anos, foi preso na manhã desta quinta-feira (30) no município de Barcelos (distante a 399 quilômetros de Manaus). Ezequiel é acusado de matar o soldado do Exército Brasileiro (EB), Júnior Gregório Lima, também de 18 anos.

Segundo informações da equipe de investigação da 75ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do município, o crime ocorreu na madrugada do último domingo (26/07), por volta das 4h, em um bar localizado no bairro São Pedro, naquele município.

Conforme o investigador de polícia Adriano Jardim, gestor da unidade policial, na ocasião do crime, ambos estavam ingerindo bebidas alcoólicas em um bar, no endereço mencionado. Segundo ele, houve um desentendimento entre eles e a vítima saiu correndo do local e foi seguido por Ezequiel, que se armou com um pedaço de madeira.

“Ao alcançar o soldado, o infrator desferiu vários golpes com o objeto na região da cabeça dele, que não resistiu e veio a óbito no local. Em seguida, o autor fugiu. Após tomar conhecimento do crime, representei pelo pedido de prisão preventiva em nome dele. A ordem judicial foi expedida, na última terça (28/07), pela Vara Criminal de Barcelos”, disse Jardim.

Prisão

Em posse da ordem judicial, iniciamos as diligências policiais e na manhã desta quinta, as equipes conseguiram localizar e prender Ezequiel na casa dos tios dele, no mesmo bairro em que o delito ocorreu.

Procedimentos

Ezequiel foi indiciado por homicídio e ao término dos procedimentos, ele irá permanecer custodiado na carceragem da 75ª DIP de Barcelos, à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria.