Homem é preso após tentar estuprar criança de dois anos no bairro Tarumã

Redação AM POST

Policiais militares da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) detiveram um homem de 39 anos por tentativa de estupro e abandono de incapaz, há uma criança de 2 anos de idade. A ação aconteceu na comunidade União da Vitória, bairro Tarumã Açu, zona oeste de Manaus.

Os policiais realizavam patrulhamento quando foram abordados por populares informando que em uma residência, ali próxima, um homem estava sozinho com uma criança e ela possivelmente estaria sofrendo abusos. A equipe foi ao local e se deparou com a criança semi nua, suja de fezes, desacordada e o homem próximo a ela. Ao ver os policiais, ele resistiu a prisão e as equipes tiveram que usar a força para deter o suspeito.

Diante da situação os policiais encaminharam a criança e o homem para a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), a mãe foi localizada momentos depois e compareceu à delegacia para esclarecimentos.

Também foi constatado que o envolvido possui passagem pela polícia pelo crime de tráfico de drogas.

* Com informações da Assessoria de Imprensa