Homem é preso por estuprar a própria filha de 12 anos em Manaus

Redação AM POST

A equipe de investigação da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) prendeu, em razão de sentença condenatória, um homem de 51 anos, por ter estuprado a própria filha, que tinha apenas 12 anos na época dos crimes sexuais. A prisão do indivíduo ocorreu na manhã desta quinta-feira (20/08), por volta das 6h, no bairro Monte das Oliveiras, situado na zona norte da capital.

De acordo com a delegada Joyce Coelho, titular da Especializada, os delitos foram cometidos entre os anos de 2001 e 2004. Na ocasião dos abusos, o homem esperava um momento oportuno em que ficava a sós com a então adolescente, para cometer o delito.

“Já após a condenação do indivíduo, nós iniciamos os procedimentos de diligências a fim de localizá-lo, e conseguimos encontrá-lo na manhã desta quinta-feira, ocasião em que cumprimos a ordem judicial, que foi expedida no dia 26 de agosto de 2019, pela juíza Patrícia de Oliveira Loureiro, da 1ª Vara Especializada em Crimes contra a Dignidade da Criança e do Adolescente”, explicou a delegada.

Procedimentos – O infrator foi condenado a nove anos de prisão em regime fechado. Após os trâmites na Especializada, o homem será encaminhado para a Central de Recebimento e Triagem (CRT) e ficará à disposição da Justiça.

* Com informações da Assessoria de Imprensa