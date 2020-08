Homem é preso por estuprar enteadas em Presidente Figueiredo

Redação AM POST

Policiais civis da 37ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Presidente Figueiredo (distante 107 quilômetros em linha reta da capital), sob o comando do delegado Valdinei Silva, titular da unidade policial, prendeu nesta segunda-feira (17/08), por volta das 7h, um homem de 45 anos, em cumprimento a mandado de prisão preventiva por estupro. O homem abusava sexualmente das enteadas, que atualmente estão com 16 e 19 anos, desde que as vítimas tinham oito anos de idade.

Conforme a autoridade policial, a investigação em torno do caso iniciou após a adolescente de 16 anos engravidar, e a mãe dela registrar um Boletim de Ocorrência (BO) por estupro, supostamente, realizado pelo namorado dela. Ainda segundo Silva, em seguida, as vítimas compareceram à delegacia, onde relataram que eram abusadas sexualmente pelo próprio padrasto, desde que tinham oito anos de idade.

“Com base nessas informações e nas investigações realizadas pela nossa equipe, constatamos a veracidade da denúncia. Sendo assim, solicitei à Justiça pelo mandado de prisão preventiva em nome dele. A ordem judicial foi expedida no último sábado (15/08), pelo juiz Roger Luiz Paz de Almeida, da Comarca de Presidente Figueiredo. E na manhã desta segunda, conseguimos localizar e prender o infrator no quilômetro 26, da rodovia estadual AM-240”, relatou Silva.

O indivíduo foi indiciado por estupro e ao término dos procedimentos cabíveis, ele irá permanecer custodiado na carceragem da unidade policial à disposição da Justiça.