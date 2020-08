Homem é preso por estupro de criança de 9 anos em Coari

Redação AM POST

Um homem de 58 anos, que não teve o nome revelado, foi preso nesta terça-feira (18/08) por estupro de uma criança de 9 anos. Os crimes ocorreram ao longo do mês de dezembro do ano passado, quando a vítima ficou alguns dias na casa da companheira do infrator, na comunidade Vila Tradicional, zona rural do município de Coari (distante 363 quilômetros em linha reta da capital).

Segundo o delegado José Barradas, titular da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do município, o homem foi preso no porto de Coari, no bairro Centro. Diligências realizadas pelas equipes policiais apuraram que o crime teria sido cometido na época em que a mãe da vítima estava grávida, e teve que deixar a criança na casa de uma amiga, pois precisou se internar em uma maternidade do município.

“Como o infrator morava junto com a amiga da mãe da vítima, ele aproveitava os momentos em que ficava sozinho com a criança para cometer os crimes sexuais. No entanto, assim que a mãe retornou do hospital, a menina relatou que havia sofrido abusos cometidos por esse homem de 58 anos”, afirmou Barradas.

O delegado informou, ainda, que logo depois da formalização da denúncia na delegacia e após ter o mandado de prisão expedido, as equipes policiais passaram a realizar diligências com o intuito de localizar o homem, que passou a ser considerado foragido. Entretanto, na manhã desta terça-feira, os investigadores conseguiram rastrear o indivíduo depois que ele realizou uma transação bancária, na sede de Coari.

Conduzido à DIP, o infrator foi indiciado por estupro de vulnerável. Após os trâmites na delegacia, ele será encaminhado para a unidade prisional do município, onde ficará à disposição da Justiça.