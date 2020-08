Homem é preso por matar colega durante jogo de sinuca em Fonte Boa

Segundo relatos policiais, os Policiais Militares receberam a informação, através de populares informando ter ocorrido um homicídio na rua II, bairro Pai Sabá, tendo como vítima , um rapaz de 26 anos.

A Guarnição deslocou até o hospital local e foi constatado o óbito da vítima pelos médicos plantonistas.

De posse da informação de que o autor, um homem de 25 anos, estaria em um bar na estrada da Baré, os policiais deslocaram até o referido local, no qual fizeram o cerco, pois o suposto acusado ao perceber a presença dos policiais, tentou empreender fuga, porém foi detido pela equipe.

A arma do crime, uma faca considerada arma branca, foi encontrada ao lado do suposto homicida , após tentar se desfazer do objeto. Ainda no local o acusado confessou o suposto crime e relatou que desferiu um golpe de faca no tórax do seu desafeto após uma discussão em um jogo de sinuca.

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao infrator, sendo conduzido para a 55° Delegacia do Município, para procedimentos cabíveis.

*Com informações da Assessoria de Imprensa