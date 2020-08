Homem oferecia comida e R$ 30 para menores gravarem vídeos de pornografia infantil em seu estúdio

Uma adolescente de 14 anos, que teria sido vítima do alemão Klaus Berno Fischer, de 73, contou aos investigadores da 35ª DP (Campo Grande) detalhes de como o estrangeiro atraía menores de idade para um estúdio de filmagens em Santíssimo, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde produzia vídeos de pornografia infantil. Segundo a jovem, Klaus oferecia de R$ 30 a R$ 50 para filmar as crianças enquanto enquanto cometia os crimes.

— Depois de descobrirmos o caso, através de denúncias de duas mães, nós encontramos uma outra vítima de Klaus. A menina de apenas 14 anos disse que ele aliciava os menores de comunidades carentes oferecendo quantias baixíssimas de dinheiro, que variavam entre R$ 30 e R$ 50. São relatos chocantes. A adolescente contou que Klaus gostava de jogar maços de dinheiro no chão e quando as vítimas tentavam pegar, ele batia nelas — afirma o delegado Luís Maurício Armond, responsável pelas investigações.

Klaus foi preso e autuado por estupro de vulnerável e pelos artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) que tipificam o crime de produção e venda de material pornográfico envolvendo crianças ou adolescentes. Ainda de acordo com Armond, o alemão foi detido após ser encontrado amarrado numa árvore no meio da mata em Seropédica.

— Nós conseguimos achar o estúdio dele, mas ele não estava. Foi através de informações e denúncias que o encontramos amarrado a uma árvore, no meio de uma mata fechada em Seropédica. Ele estava machucado, inclusive, e já estava quase escapando das amarras que o prendiam — conta Armond, que disse não poder dar detalhes de como encontrou o alemão para não atrapalhar as investigações.

O delegado explica que vai começar nesta segunda-feira o trabalho de perícia técnica em todos os materiais apreendidos no estúdio de Klaus:

— É um trabalho de perícia difícil que vamos iniciar para tentar identificar todas as vítimas desse homem e as pessoas que participavam com ele, que compravam as imagens e consumiam esse conteúdo. Também vamos investigar a fundo como era a movimentação financeira de Klaus. O que posso afirmar é que estamos apenas no começo e que ainda faltam muitas pessoas para serem identificadas.

Outro ponto descoberto pelos agentes da 35ª DP é que Klaus — que teve a prisão temporária por 30 dias decretada pelo Plantão Judiciário — tinha uma agência de turismo em Copacabana. Eles acreditam que o criminoso usava o espaço como fachada para oferecer a europeus viagens para turismo sexual com menores de idade no Rio.

Fonte: Extra