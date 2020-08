Homem que descumpriu medidas protetivas é procurado pela polícia

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), representada pela delegada-geral Emília Ferraz, solicita a colaboração de todos na divulgação da imagem de Maykon Lima Monteiro, 36, procurado por descumprimento de medidas protetivas de urgência impostas a ele, em benefício da própria filha de 5 anos e da mãe dela, de 35 anos. O fato ocorreu no dia 23 de fevereiro deste ano.

Conforme o Boletim de Ocorrência (BO) registrado na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), o indivíduo descumpriu a ordem judicial na data mencionada, no bairro Redenção, zona centro-oeste de Manaus. Ainda segundo os registros, na ocasião, Maykon ainda tentou agredir fisicamente a avó e tio da criança.

“Ele já possui uma vasta folha de antecedentes criminais, além disso, responde a cerca de 20 processos no Juizado Especializado no Combate a Violência Doméstica Contra a Mulher. O mandado de prisão preventiva em nome de Maykon foi expedido no dia 24 de julho deste ano, pela juíza Articlina Oliveira Guimarães, da 2ª Vara Especializada em Crimes contra a Dignidade Sexual de Crianças e Adolescentes”, informou Emília.

Disque-denúncia – A delegada-geral destacou, também, que quem puder colaborar com informações sobre o paradeiro do homem, pode entrar em contato por meio do número 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). “Asseguramos o sigilo da identidade dos informantes”, garantiu ela.