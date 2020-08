Homens saem na porrada em hotel de luxo na Zona Centro-Sul de Manaus

Redação AM POST

O servidor público Wellinton Nunes da Silva, de 38 anos, ficou gravemente ferido após desentendimento com o empresário e representante comercial Tiago de Souza Barros, de 32 anos, ocorrido na madrugada de quinta-feira (27), em um hotel de luxo na rua Salvador, no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus.

Em relato, ambos apresentaram versões diferentes sobre a confusão.

A defesa de Wellinton, afirma que Tiago estava acompanhado de amigos e algumas mulheres, na ocasião, e começou a brigar com uma delas. O servidor público estaria com o celular tentando ligar pra a esposa e Tiago achou que ele estava filmando a cena. Irritado, junto com os amigos o empresário atacou e agrediu gravemente o homem que após ser socorrido, precisou até fazer cirurgia pois corria o risco de perder a visão de um dos olhos.

Já Tiago, conta que foi ao estabelecimento acompanhado de um empresário, de um gerente comercial e de mais dois amigos. Na ocasião, Wellinton que estava acompanhado das mulheres e supostamente estava embriagado. Uma delas teria ficado olhando para ele e os amigos, foi quando o servidor publico teria questionado isso e em seguida começou a filmar. Constrangido, o empresário afirma que pediu para parar a gravação e foi ameaçado com uma faca, foi quando ele e os amigos reagiram em legítima defesa.

Ambos registraram boletins de ocorrência sobre o caso. Cada um com a sua versão. Imagens do circuito de segurança deverão ajudar a polícia a esclarecer os fatos.

*Com informações do Em Tempo