Homens são filmados marcando território da facção PCC no bairro Compensa

View this post on Instagram

-Criminosos supostamente membros da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), filmam enquanto marcam território no bairro Compensa 2 📌 . . Para mais informações acesse o LINK NA BIO 🎯✅ @portalampost #jornalismo #jornalismoonline #guerradefacçoes #manausamazonas