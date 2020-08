Idoso de 86 anos é detido após tentar atirar em pessoas que passavam por ponte em Atalaia do Norte

Redação AM POST

Policiais militares do 1º Grupamento da Polícia Militar (GPM), por meio do 8º Batalhão da Polícia Militar (BPM), detiveram, na manhã desta quinta-feira (20/08), um homem de 89 anos por tentativa de homicídio e posse ilegal e disparo de arma de fogo no município de Atalaia do Norte. Com ele, os policiais apreenderam uma espingarda calibre 16, com seis cartuchos intactos e dois cartuchos deflagrados.

Os policiais que atenderam à ocorrência foram acionados por populares, por volta das 6h10, informando que um homem estava efetuando disparos de arma de fogo em todos que passavam pela Ponte Maria Alencar e que teria alvejado uma pessoa. Ao chegarem à ao local, a equipe encontrou o suspeito, que já tinha sido imobilizado por populares, e a vítima ferida.

Uma ambulância foi acionada para socorrer e levar a vítima ao pronto-socorro e o infrator foi detido. Com ele, os policiais apreenderam a espingarda e as munições.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao infrator, que foi conduzido à 50ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.

* Com informações da Assessoria de Imprensa