Idoso desaparece na Praia da Ponta Negra

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops), pede ajuda da população para localizar Miguel Rezende da Silva, de 67 anos, que desapareceu na tarde de quinta-feira (27), por volta das 17h, na praia da Ponta Negra, no bairro Ponta Negra, zona oeste da capital.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), registrado na Deops na manhã desta sexta-feira (28), às 11h57, o noticiante Felipe de Oliveira, 26, neto do desaparecido, informou que Miguel estava no complexo da praia da Ponta Negra quando deixou seus pertences em uma barraca e não voltou mais para buscar.

A delegada Catarina Torres, titular da Especializada, solicita a quem tiver detalhes sobre a localização de Miguel Rezende da Silva, que entre em contato com a Deops pelo número (92) 3214-2268 ou com a família pelo número (92) 98110-9402.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, na avenida Pedro Teixeira, 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), zona centro-oeste da cidade.

*Com informações da Assessoria de Imprensa