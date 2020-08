Incêndio continua no Porto Chibatão nesta quarta-feira (19)

Redação AM POST

Após mais de 15 horas, equipes do Corpo de Bombeiros continuam nesta quarta-feira (19) tanteando conter as chamas do incêndio de grandes proporções iniciado na tarde de ontem (18), no Porto Chibatão, localizado no bairro Colônia Oliveira Machado, zona Sul de Manaus.

O incêndio começou após um raio atingir containers com material inflamável no Porto. Apesar do fogo ainda durar tanto tempo não houve alastramento depois da chegada do Corpo de Bombeiros.

Cerca de 14 containers de materiais químicos altamente inflamáveis que estavam no local foram retirados as pressas.