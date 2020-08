INDT e Lady’s Mall doam 3 mil protetores faciais e álcool para a Fundação CECON, em Manaus

Redação AM POST

O INDT e a Lady’s Mall doaram, no dia 6 de agosto, 3 mil protetores faciais e 183 litros de álcool para a Fundação CECON. A iniciativa faz parte da campanha “Mulheres Juntas Contra o Covid-19” e conta, para essa ação, com o apoio da Coca-Cola Brasil e Schneider Electric Brasil.

Atuando há mais de 40 anos, a Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCECON), reúne diversas especialidades médicas e os principais tratamentos oncológicos, consolidando-se como instituição de referência no diagnóstico e tratamento do câncer na Amazônia Ocidental. O Diretor-Presidente da FCecon, mastologista Gerson Mourão, falou sobre a importância dessa doação.

“As doações de álcool e de protetores faciais pelo INDT irão reforçar nosso estoque de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), sendo úteis na luta contra a pandemia do novo coronavírus (Covid-19) e, assim, garantirão a segurança dos nossos profissionais de saúde. Esse momento exige solidariedade entre as pessoas e instituições, e a união é a palavra-chave. ” — Afirma Mourão.

Movimento conta com empresas parceiras

Essa doação só foi possível graças ao apoio dos parceiros Coca-Cola Brasil e Schneider-Electric.

Devido às necessidades emergenciais de hospitais em todo Brasil, a Schneider Electric Brasil, por meio da iniciativa “Save our Heroes”, doou 5 mil protetores faciais que serão distribuídos para hospitais em Manaus e no interior.

A empresa tem como objetivo alcançar a produção de 100 mil protetores faciais, representando um investimento de aproximadamente R$ 580 mil.

“No Brasil, o setor médico lida com a falta de protetores faciais como EPIs e conta com uma produção que não atende às necessidades atuais”, diz Marcos Matias, presidente da Schneider Electric Brasil. “Protetores faciais são cruciais para combater o Covid-19; por esse motivo, a Schneider Electric Brasil se comprometeu, junto aos seus fornecedores e parceiros, em solidariedade a esse momento, a fazer esta contribuição tão importante: a produção de protetores faciais médicos que salvam vidas”.

A Coca-Cola Brasil também faz parte do movimento. A empresa está doando 914 litros de álcool que serão distribuídos para cinco hospitais. O primeiro a receber foi a Fundação CECON. Outros quatro hospitais do interior também serão contemplados.

De acordo com o diretor da Recofarma a fábrica de concentrados da Coca-Cola Brasil no Amazonas –, Eraldo Sales, são quase 30 anos de atuação da companhia na região. Desde março, segundo Sales, a Coca-Cola Brasil se uniu a parceiros e organizações sociais, para ouvir o que as comunidades mais precisavam na capital e no interior e direcionar os recursos necessários para minimizar os impactos da pandemia no Estado.

“O momento atual exige uma atenção cuidadosa para as pessoas mais vulneráveis. Nosso apoio está chegando a comunidades ribeirinhas e as populações vulneráveis no interior do Estado, mas também na capital. Já fizemos doações de álcool etílico, kits de higiene, cestas básicas e equipamentos de proteção individual. A nova doação destinada para o FCecon vai impactar positivamente no dia a dia dos profissionais de saúde e das pessoas que fazem tratamento na unidade”, destacou Eraldo Sales.

“O Amazonas encontra-se em uma situação alarmante, com dificuldades geográficas e situação precária nos hospitais, especialmente com o avanço da doença às cidades do interior. Cada vida importa e empresas com compromisso social como a Schneider Electric Brasil e a Coca-Cola são exemplos a serem seguidos por outras instituições que podem ajudar a região Norte”, destacou Geraldo Feitoza, Diretor Executivo do INDT.

Depoimento

Durante a cerimônia de entrega, Larissa Feitoza, paciente oncológica, destacou a importância das doações aos profissionais de saúde da Fundação CECON.

Movimento Mulheres Juntas contra o COVID-19

Por meio de doações no site e de parceiros, o movimento solidário “Mulheres Juntas Contra o Covid-19” já atendeu os estados do Amazonas e Rondônia, alcançando indígenas, pacientes oncológicos, mulheres vítimas de violência doméstica, ribeirinhos e quilombolas. Nas próximas semanas, serão realizadas entregas a hospitais de várias cidades do interior do Estado: Iranduba, Manacapuru, Itacoatiara e Parintins.

No Amazonas, o movimento solidário conta com o apoio do Ministério Público e da OAB, atuando como órgãos fiscalizadores no acompanhamento das doações. O INDT é o responsável por receber os produtos e, junto ao Ministério Público, destinará as doações para quem está em vulnerabilidade social diante da pandemia.

A plataforma Lady’s Mall também atua na promoção de novas oportunidades de geração de renda a mulheres empreendedoras do Amazonas e de todo o País, que passam por dificuldades devido às restrições impostas durante o período de isolamento social.