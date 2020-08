Integrantes de grupo criminoso são presos por praticarem arrastões na zona norte de Manaus

Redação AM POST

John Richard Reis de Melo, de 28 anos, e Keila Ferreira Timoteo, 18, foram presos nesta segunda-feira (17/08) pelo crime de roubo majorado, ocorrido no dia 1º e 5 de agosto deste ano. A prisão ocorreu na residência dos infratores, na rua São Lázaro, Comunidade São João, bairro Lago Azul, zona norte da capital.

De acordo com o delegado Ricardo Cunha, titular do 18º Distrito Integrado de Polícia (DIP), a prisão dos indivíduos é decorrente do desdobramento das investigações em torno do grupo criminoso que cometia assaltos na zona norte de Manaus, iniciados após a prisão em flagrante de John Richard, ocorrido no último dia 5 de agosto, pelo crime de posse irregular de arma de fogo.

“Desde a prisão de John, já havíamos identificado Keila como sendo uma das comparsas dele. Durante as diligências, identificamos Josué Silva dos Santos, conhecido como ‘China’, e Enirval Ferreira Franco, conhecido como ‘Neguinho’, como integrantes desse grupo criminoso”, comentou Cunha.

Conforme o delegado, John era responsável por fazer o transporte do grupo. Os outros três indivíduos saíam do veículo com armas e subtraíam os pertences das vítimas.

“Após identificarmos os quatro infratores, nós representamos junto ao Poder Judiciário pela prisão de todos os envolvidos e, na manhã desta segunda, foi dado cumprimento à prisão de John e Keila. Já Josué e Enirval continuam foragidos”, finalizou o delegado.

Procedimentos

John e Keila serão autuados pelos crimes de roubo majorado e, após os procedimentos cabíveis na unidade policial, eles serão encaminhados para a Central de Recebimento e Triagem (CRT) e ficarão à disposição da Justiça.

Disque-denúncia

Ricardo Cunha destacou, também, que quem puder colaborar com informações sobre o paradeiro de Josué Silva dos Santos e Enirval Ferreira Franco pode entrar em contato pelo número (92) 99292-1015, da delegacia, ou pelo número 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). “Asseguramos o sigilo da identidade dos informantes”, garante o delegado.

Foragidos

Enirval Ferreira Franco, conhecido como “Neguinho”, foi identificado durante diligências iniciadas após a prisão em flagrante de John Richard Reis de Melo, no dia 5 de agosto deste ano, pelo crime de posse irregular de arma de fogo.

Josué Silva dos Santos, conhecido como ‘China’, também está foragido.

O delegado destacou também que quem puder colaborar com informações sobre o paradeiro de Enirval Ferreira Franco, pode entrar em contato pelo número (92) 99292-1015, da delegacia, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). “Asseguramos o sigilo da identidade dos informantes”, garante Cunha.