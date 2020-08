Internautas criticam convite de Rodrigo Maia a Felipe Neto

Como era de se esperar, a tentativa do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, em querer ser solidário ao youtuber Felipe Neto teve uma reação negativa nas redes sociais. Neste domingo (2), internautas colocaram as hashtags #DerretaMaia e #DerreteFelipeNeto entre os principais assuntos do dia.

A polêmica começou depois que Rodrigo Maia resolveu convidar Felipe Neto para ir à Câmara para conversarem sobre o Projeto de Lei das Fake News. O controverso PL tem sido alvo de críticas e o presidente Jair Bolsonaro já avisou que pode dar seu veto à proposta vista por muitos como uma forma de censura.

Felipe Neto se tornou alvo da revolta de vários pais e mães depois que a apresentadora Antonia Fontenelle disse que alguns vídeos feitos pelo youtuber e por seu irmão Luccas Neto faziam incitação ao crime de pedofilia. Fontenelle, inclusive, está sendo processada pela dupla.