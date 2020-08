Jayana Nicaretta é exonerada da Secretaria Nacional da Juventude

Agência Brasil

Jayana Nicaretta da Silva não é mais a secretária Nacional da Juventude do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.

Portaria com a exoneração de Jayana do cargo, a partir de 7 de agosto deste ano, está publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (11).

O documento é assinado pelo ministro chefe da Casa Cilvil da Presidência da República, Walter Souza Braga Netto.

Jayana foi nomeada para o comando da Secretaria Nacional da Juventude, em 15 de janeiro de 2019.