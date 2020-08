Jogador do Vila Nova testa positivo para Covid-19 antes de partida contra Manaus FC

Redação AM POST

O presidente do clube Vila Nova-GO, Hugo Jorge Bravo, confirmou neste sábado (8) que um jogador do time testou positivo para a Covid-19 antes de enfrentar o Manaus FC, às 18h, na Arena da Amazônia, em partida que marcará a primeira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

O time do Vila Nova foi submetido aos testes da Covid-19 antes de embarcar para o Amazonas, mas os resultados só saíram na sexta-feira (7), quando o time todo já estava concentrado para a partida. A situação pode ter colocado outros jogadores do time goiano em exposição ao vírus.

O atacante do Manaus FC, Mateus Oliveira, ficou indignado com a situação e repudiou o planejamento da CBF por não impedir que o time goiano chegasse a Manaus com um jogador contaminado, colocando em risco todos os envolvidos na partida.

Apesar da preocupação, nenhum jogador do Manaus FC testou positivo para a doença.