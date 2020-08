Jornal Nacional cai em audiência e perde mais de 700 mil telespectadores

O tom muitas vezes alarmista utilizado por William Bonner e Renata Vasconcellos ao falar sobre as mortes causadas pela pandemia do coronavírus tem refletido de forma negativa no ibope do principal telejornal da Rede Globo. Quatro meses após registrar uma audiência alta no mês de março, o Jornal Nacional deixou de ser assistido por mais de 700 mil pessoas somente na Grande São Paulo.

Entre 1º e 10 de agosto, a audiência acumulada foi de 30,8 pontos, sendo que o JN obteve a marca de 33,9 de média no primeiro mês da quarentena. Até mesmo a reprise da novela Totalmente Demais, na faixa das 19h, registrou audiência maior.

A queda nos índices aponta um certo desinteresse sobre o tema da pandemia por boa parte do público. No sábado (8), Bonner e Renata foram criticados pelo presidente Jair Bolsonaro, que acusou a emissora de agir de forma covarde e desrespeitosa ao responsabilizá-lo pelas 100 mil mortes por Covid registradas no Brasil.