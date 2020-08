Jornal Nacional divulga fake news sobre aumento do número de mortes por Covid-19 no AM

Redação AM POST

Os dados repassados nessa terça-feira (18) pelo Jornal Nacional para alardear a população sobre o retorno de um nova onda de coronavírus no Amazonas estão errados, conforme informou o diretor-presidente da Samel Luis Alberto Nicolau em pronunciamento.

De acordo com o telejornal, o Amazonas está entre três estados brasileiros que mais cresceram os números de óbitos.

“Eu não sei com que intenção o Jornal Nacional tem dito isso, se é falta de informação ou qualquer outra intenção, mas nós queremos dizer que isso é mentira. No Amazonas, ontem, infelizmente tivemos duas perdas em Manaus e duas no interior”, afirma Luis Alberto Nicolau.

A Samel também esclarece que nunca acreditou na segunda onda de contaminação da Covid-19 no Amazonas mas ressalta a necessidade do uso da máscara e do cuidado com a higienização para que o Estado possa acabar de vez a Covid-19.