José Ricardo quer apoio de Lula a sua pré-candidatura a prefeito de Manaus

Redação AM POST

O deputado federal, José Ricardo (PT) afirmou que quer ter o apoio do ex-presidente Lula à sua pré-candidatura à prefeito de Manaus nas eleições deste ano. Na manhã desta quinta-feira (13) foi lançada a plataforma intitulada ‘A Manaus que queremos’, do plano de governo participativo do Partido dos Trabalhadores.

O petista disse que gostaria que Lula participasse de sua candidatura. “Se o Lula puder vir, vai ser ótimo. Todo apoio é importante para fortalecer essa caminhada”, declarou.

Além de Lula ele revelou que quer ajuda de todas a lideranças partidárias do PT em sua campanha e criticou a sequência de antigos prefeitos na capital. “Que possam vir nos ajudar a fazer uma mudança na cidade. Nós temos aqui em Manaus um grupo político que está a mais de 30 anos e o resultado está aí”, disse.