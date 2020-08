Josué diz que Bolsonaro vai defender abertura do mercado do gás em Sergipe e questiona: “Quando vai poder falar do AM já que não temos leis?

Redação AM POST

O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Josué Neto (PRTB) usou as redes sociais para comentar sobre o potencial do Amazonas na exploração do gás natural e defendeu a aprovação de uma lei que promova a abertura do mercado para atrair novos investidores para o Estado.

Josué mencionou a visita do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), a Aracaju na manhã desta segunda-feira (17) para participar da inauguração da Usina Termelétrica Porto de Sergipe em que deve citar o estado nordestino, que tem exploração marítima como exemplo na exploração do gás. “Quando Bolsonaro vai poder falar o mesmo do Amazonas já que não temos lei?”, questionou.

Segundo o deputado, o Amazonas possuiu exploração do gás em terra que é muito mais econômica que a marítima e muito mais atrativa para investidores mas precisa de uma lei que promova a abertura do mercado.

“A exploração em terra é muito mais econômica que a exploração marítima, o que torna o Amazonas mais atrativo aos investidores. Mas sem uma nova lei que promova a abertura do mercado de gás natural, não teremos novos investimentos, novos empregos e nova matriz econômica”, disse.

Na última semana a maioria dos deputados da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) decidiu manter veto do governo do Estado ao projeto de lei 153/2020, de autoria de Josué Neto, que abre o mercado do gás. A votação foi definida por 15 votos favoráveis ao veto e 6 contrários.